В Уфе разыскивают 17-летнюю Лейлу Сафину
09:05, 27 сен 2023
Волонтеры поисковой организации «БашРегионСпас» сообщили о поисках 17-летней жительницы Уфы Лейлы Сафиной.
С дня исчезновения, которое произошло вчера, о судьбе девушки нет никакой информации. Девушка вышла из дома и до настоящего момента не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 169 сантиметров, телосложение плотное, волосы темные до плеч, светло-карие глаза. В момент исчезновения была одета в толстовку с капюшоном черного цвета, спортивные брюки и кроссовки.
Поисковики просят всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Лейлы, немедленно сообщить ее по следующим номерам: 8 (937) 3-102-112 или 112.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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