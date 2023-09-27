В Уфе разыскивают 17-летнюю Лейлу Сафину

09:05, 27 сен 2023

Волонтеры поисковой организации «БашРегионСпас» сообщили о поисках 17-летней жительницы Уфы Лейлы Сафиной.

С дня исчезновения, которое произошло вчера, о судьбе девушки нет никакой информации. Девушка вышла из дома и до настоящего момента не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 169 сантиметров, телосложение плотное, волосы темные до плеч, светло-карие глаза. В момент исчезновения была одета в толстовку с капюшоном черного цвета, спортивные брюки и кроссовки.

Поисковики просят всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Лейлы, немедленно сообщить ее по следующим номерам: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети