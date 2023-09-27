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В Башкирии пенсионер скончался на территории свалки

В Башкирии пенсионер скончался на территории свалки

14:44, 27 сен 2023

На территории Стерлитамакского района Башкирии произошел несчастный случай, в результате которого погиб 67-летний пенсионер.

Трагедия произошла на территории местной свалки. Издание «Башинформ», со ссылкой на свой источник сообщило, что пожилого мужчину зажало между трактором и прицепом в момент разгрузки мусора. Несчастный получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков скорой помощи.

В настоящий момент правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Стерлитамака» сообщало о том, что местные врачи спасли жизнь 5-летнему мальчику, выпавшему из окна.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район происшествия несчастный случай смерть
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