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В Башкирии за рулем «Лады Нива» разбился пенсионер

В Башкирии за рулем «Лады Нива» разбился пенсионер

15:28, 27 сен 2023

На территории Абзелиловского района Башкирии, на участке трассы в направлении Аслаево-Рахметово, произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб водитель «Лады Нива». О происшествии сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, за рулем автомобиля находился 62-летний мужчина. Он потерял управление и съехал на обочину. Тяжелые травмы стали причиной смерти пенсионера на месте происшествия.

Сообщается, что погибший не имел водительских прав. Кроме того, транспортное средство, которым он управлял, не было зарегистрировано.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Аскарово» сообщало о гибели пенсионера, решившего перейти реку по бревну.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
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