В Башкирии пожарные спасли инвалида

10:26, 28 сен 2023

Вечером в среду, 27 сентября, в городе Туймазы случился пожар в одном из многоквартирных домов. Подробности сообщили в республиканском МЧС.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы зафиксировали задымление на лестничной клетке подъезда. Сотрудники МЧС оперативно приступили к эвакуации 44 жильцов дома, включая 15 детей. Также был спасен инвалид, который не мог самостоятельно покинуть свою квартиру.

В результате пожара пострадала 34-летняя женщина, которую госпитализировали с термическими ожогами. После проведения медицинского обследования ей было разрешено продолжить лечение в условиях амбулатории.

МЧС сообщило о повреждении электрического щитка на лестничной площадке второго этажа, огонь был успешно потушен с применением огнетушителя. В результате происшествия никто не погиб.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Туймазы» сообщало о том, что 42-летний житель города не смог спастись во время пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ