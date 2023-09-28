В Уфе спасатели помогли застрявшему 9-летнему ребенку
10:38, 28 сен 2023
В Башкирии уфимские спасатели пришли на помощь 9-летнему мальчику. Подробности рассказали в столичном УГЗ.
Ребенок решил залезть на подоконник, но неудачно поставил ногу, в результате чего она застряла между стеной и батареей отопления. Мама школьника попробовала помочь ему, но справиться с задачей не смогла, поэтому обратилась за помощью к спасателям.
Сотрудники управления гражданской защиты города демонтировали плитку со стены и расширили промежуток между стеной и батареей, что позволило вытащить конечность мальчика. Операция по спасению заняла у спасателей всего лишь 5 минут. Медицинская помощь школьнику не потребовалась.
Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что столице республики бездомная собака изувечила малолетнюю девочку.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
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