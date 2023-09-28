Появились подробности и видео момента аварии в Башкирии со сгоревшими людьми

11:59, 28 сен 2023

В Башкирии сотрудники республиканской ГИБДД расследуют трагический инцидент, произошедший в Бирском районе республики.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Госавтоинспекции Республики Башкортостан, вчера вечером, примерно в 20:00, на 77-м километре автодороги в направлении Уфа — Янаул, произошло столкновение трех автомобилей. Записи с видеорегистратора грузовика запечатлели момент аварии.

На видеозаписи можно наблюдать, как 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста» предпринял маневр, чтобы избежать столкновения с приближавшейся навстречу автомашиной «ВАЗ-2114». Однако это действие привело к тому, что его машину из обочины вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «Ман». «Лада Веста» загорелась после того, как от удара столкнулась с еще одним автомобилем — двигавшимся в том же направлении «Киа Спортейдж».

В результате серьезного ДТП погибли водитель и пассажир отечественной машины — парни 22 лет. 53-летний водитель корейского автомобиля был госпитализирован с различными травмами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ