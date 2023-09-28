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В Башкирии в лобовой аварии погибли два человека

В Башкирии в лобовой аварии погибли два человека

13:27, 28 сен 2023

На территории Мелеузовского района Башкирии днем, 28 сентября, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Подробности сообщили в региональном ГИБДД.

На участке автодороги в направлении Зирган — Нордовка столкнулись встречные «Лада Гранта» и ВАЗ-2107. В результате аварии погиб от травм 62-летний мужчина за рулем «Гранты» и 75-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Водителя «семерки» доставили в больницу.

Сейчас дорожные полицейские уточняют подробности происшествия.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Мелеуз» сообщало о происшествии, в результате которго медведь напал на корову.

Появились подробности и видео момента аварии в Башкирии со сгоревшими людьми

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
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