В Башкирии в лобовой аварии погибли два человека
13:27, 28 сен 2023
На территории Мелеузовского района Башкирии днем, 28 сентября, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Подробности сообщили в региональном ГИБДД.
На участке автодороги в направлении Зирган — Нордовка столкнулись встречные «Лада Гранта» и ВАЗ-2107. В результате аварии погиб от травм 62-летний мужчина за рулем «Гранты» и 75-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Водителя «семерки» доставили в больницу.
Сейчас дорожные полицейские уточняют подробности происшествия.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Мелеуз» сообщало о происшествии, в результате которго медведь напал на корову.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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