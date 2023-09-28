В Башкирии в собственном кабинете нашли мертвым полицейского

18:12, 28 сен 2023

На территории Караидельского района Башкирии произошло трагическое происшествие - внутри отдела полиции обнаружено тело полицейского. Согласно предварительной информации, сотрудник ушел из жизни по своей собственной воле.

По данному инциденту в пресс-службе органов внутренних дел дали комментарий.

«Сегодня в отделе МВД России по Караидельскому району в своем кабинете найден мертвым сотрудник одного из подразделений районной полиции. Руководством МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка для установления обстоятельств и причин происшествия», — сообщили в ведомстве.

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Ранее издание Newsbash на странице « Подслушано Караидель » сообщало о происшествии , в результате которого

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Автор: Семен Подгорный