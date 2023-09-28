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В Башкирии в собственном кабинете нашли мертвым полицейского

В Башкирии в собственном кабинете нашли мертвым полицейского

18:12, 28 сен 2023

На территории Караидельского района Башкирии произошло трагическое происшествие - внутри отдела полиции обнаружено тело полицейского. Согласно предварительной информации, сотрудник ушел из жизни по своей собственной воле.

По данному инциденту в пресс-службе органов внутренних дел дали комментарий.

«Сегодня в отделе МВД России по Караидельскому району в своем кабинете найден мертвым сотрудник одного из подразделений районной полиции. Руководством МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка для установления обстоятельств и причин происшествия», — сообщили в ведомстве.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Караидель» сообщало о происшествии, в результате которого водитель катка насмерть задавил дорожного рабочего.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Караидельский район происшествия
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