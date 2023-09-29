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Житель Башкирии не смог исполнить супружеский долг и получил нож в спину

Житель Башкирии не смог исполнить супружеский долг и получил нож в спину

10:58, 29 сен 2023

События в городе Дюртюли превратились в настоящую трагедию.

По информации ТГ-канала Мэш Батащ, 34-летняя местная жительница систематически наносила побои своему сожителю, а в один из роковых вечеров произошло убийство. Всё из-за того, что её партнёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог исполнить супружеский долг. Это привело в ярость женщину, и она ударила его кастрюлей по голове. Шум услышал сосед, который попытался вмешаться, но слетевшая с катушек горожанка начала угрожать очевидцу канцелярским ножом, и он ретировался.

Спровадив соседа, жительница Дюртюлей закончила начатое, нанеся смертельный удар канцелярской принадлежностью в спину своему сожителю, который тут же скончался.

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы и обязал выплатить матери несчастного 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Дюртюли» сообщало о том, что на реке Белой сотрудники Госкомитета то ЧС спасли дюртюлинца на лодке.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Дюртюли происшествия убийство суд
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