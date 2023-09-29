Житель Башкирии погиб во время пожара не приходя в сознание

11:17, 29 сен 2023

В Башкирии вечером случился пожар в одной из квартир на 3 этаже в городе Мелеузе. Как рассказали в информационной службе регионального МЧС инцидент произошел на улице Ленина.

Благодаря оперативным действиям пожарных, шесть человек были спасены, еще 45 жильцов были эвакуированы из здания. В ходе ликвидации возгорания был найден 41-летний мужчина, находившийся на кухне без сознания. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.

Сейчас проводится расследование, направленное на выявление причин и обстоятельств произошедшего. На месте пожара работают сотрудники дознавательной службы российского МЧС и следственно-оперативная группа.

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Ранее издание Newsbash на странице « Подслушано Мелеуз » сообщало о том, что суд в Башкирии, призывавшего к террористической деятельности через сеть Интернет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ