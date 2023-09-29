В Башкирии погиб рабочий, упав в яму с зерном

21:38, 29 сен 2023

На территории Кугарчинского района Башкирии произошёл несчастный случай, в результате которого в возрасте 53 лет погиб рабочий. Информацию о происшествии сообщили в пресс-центре региональной инспекции по труду.

Согласно предоставленным данным, инцидент случился 1 августа на зернотоке производственного кооператива, расположенного недалеко от населенного пункта Воскресенское, в момент разгрузки овса из кузова грузового автомобиля "КамАЗ" в специально подготовленную яму для хранения. Во время открывания борта грузовика, работника ударило по плечу и отбросило в сторону ямы, куда выгружалось зерно.

Другие рабочие тут же бросились спасать мужчину, но несмотря на их усилия, мужчина скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти работника стало удушье.

После проведенной проверки Гострудинспекция обнаружила нарушения на рабочем месте и передала все материалы расследования в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее издание Newsbash на странице Подслушано Мраково сообщало о происшествии, в резултате которого водитель грузовика задавил медведя.

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Автор: Семен Подгорный