Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии ранил ножом сожительницу и отобрал у нее деньги

Житель Башкирии ранил ножом сожительницу и отобрал у нее деньги

22:08, 29 сен 2023

Житель Башкирия разругался со своей гражданской супругой. Ссора закончилась ножевым ранением.

Согласно информации, полученной от пресс-центра Министерства внутренних дел по Башкортостану, происшествие случилось на территории Иглинского района республики. 42-летний горожанин пригласил свою 60-летнюю сожительницу в Иглинский район, где у него находился дачный участок. Здесь они устроили небольшое застолье.

В процессе употребления алкоголя, между парой вспыхнул конфликт, вызванный ревностью. Мужчина стал требовать у женщины деньги. Получив отказ, он выхватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в область живота гражданской жене. После этого раненая вынуждена была передать агрессору 65 000 рублей. Перед тем как сбежать он нанес несчастной еще несколько ударов.

Очевидцем инцидента стал сосед, к которому женщина обратилась за помощью. Он вызвал бригаду медиков скорой помощи и полицейских. Жертва нападения была госпитализирована.

Подозреваемого быстро задержали. Ранее судимый житель Уфы признался в содеянном. По его словам, деньги он потратил на личные нужды, а остатки отдал знакомой.

Задержанного поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее издание Newsbash на странице Подслушано Иглино сообщало о том, что в Иглинском районе осудят подростка за нанесение ножевых ранений во время жарки шашлыков.

Житель Башкирии не смог исполнить супружеский долг и получил нож в спину

Читайте также:

Житель Башкирии не смог исполнить супружеский долг и получил нож в спину

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok