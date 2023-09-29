Житель Башкирии ранил ножом сожительницу и отобрал у нее деньги

22:08, 29 сен 2023

Житель Башкирия разругался со своей гражданской супругой. Ссора закончилась ножевым ранением.

Согласно информации, полученной от пресс-центра Министерства внутренних дел по Башкортостану, происшествие случилось на территории Иглинского района республики. 42-летний горожанин пригласил свою 60-летнюю сожительницу в Иглинский район, где у него находился дачный участок. Здесь они устроили небольшое застолье.

В процессе употребления алкоголя, между парой вспыхнул конфликт, вызванный ревностью. Мужчина стал требовать у женщины деньги. Получив отказ, он выхватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в область живота гражданской жене. После этого раненая вынуждена была передать агрессору 65 000 рублей. Перед тем как сбежать он нанес несчастной еще несколько ударов.

Очевидцем инцидента стал сосед, к которому женщина обратилась за помощью. Он вызвал бригаду медиков скорой помощи и полицейских. Жертва нападения была госпитализирована.

Подозреваемого быстро задержали. Ранее судимый житель Уфы признался в содеянном. По его словам, деньги он потратил на личные нужды, а остатки отдал знакомой.

Задержанного поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее издание Newsbash на странице Подслушано Иглино сообщало о том, что в Иглинском районе осудят подростка за нанесение ножевых ранений во время жарки шашлыков.

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Автор: Семен Подгорный