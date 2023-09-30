В Башкирии в ДТП погиб грибник - видео

12:21, 30 сен 2023

На территории Дуванского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Происшествие случилось в вечернее время в понедельник, 25 сентября, на участке автомобильной дороги в направлении Бирск-Тастуба-Сатка. Водитель за рулем «ВАЗ-2115» наехал на пешехода. Об этом сообщает информационная служба региональной ГИБДД.

Погибший, мужчина в возрасте 72 лет, возвращался из леса, где собирал грибы и двигался по проезжей части без использования светоотражающих элементов на одежде.

В ведомстве рассказали, что пострадавший умер на месте ДТП до приезда бригады медиков скорой помощи.

Сейчас дорожными полицейскими выясняются все детали произошедшего.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Месягутово» сообщало о том, что двое жителей Дуванского района до смерти избили экс-сожителя собутыльницы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ