Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в лобовом столкновении пострадали 5 человек

В Башкирии в лобовом столкновении пострадали 5 человек

18:33, 30 сен 2023

В субботу, 30 сентября, на территории Мелеузовского района Башкирии произошло столкновение двух легковых автомашин — «Лады Гранта» и «Хайма». В результате происшествия травмы получили 5 из 7 человек. Подробности рассказали представители регионального МЧС.

Авария случилось возле населенного пункта Зирган. Двое пострадавших были немедленно доставлены в больницу, трое других получили медицинскую помощь на месте ДТП.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. На месте аварии работают службы экстренного реагирования.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Мелеуз» сообщало об аварии, в результате которой погибли 2 человека.

В Башкирии в ДТП погиб грибник - видео

Читайте также:

В Башкирии в ДТП погиб грибник - видео

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии ДТП
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok