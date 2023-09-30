В Башкирии в лобовом столкновении пострадали 5 человек

18:33, 30 сен 2023

В субботу, 30 сентября, на территории Мелеузовского района Башкирии произошло столкновение двух легковых автомашин — «Лады Гранта» и «Хайма». В результате происшествия травмы получили 5 из 7 человек. Подробности рассказали представители регионального МЧС.

Авария случилось возле населенного пункта Зирган. Двое пострадавших были немедленно доставлены в больницу, трое других получили медицинскую помощь на месте ДТП.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. На месте аварии работают службы экстренного реагирования.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Мелеуз» сообщало об аварии, в результате которой погибли 2 человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ