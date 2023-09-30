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В Башкирии 10-месячный ребенок обжегся кипятком

В Башкирии 10-месячный ребенок обжегся кипятком

23:32, 30 сен 2023

В Республике Башкортостан произошел несчастный случай, в результате которого получил термические ожоги малолетний ребенок. Подробности происшествия рассказали в Госкомитете республики по ЧС.

Согласно информации ведомства, в ЦОВ Системы-11 поступило сообщение, о получении 10-месячным ребенком ожогов кипятком из чайника.

Малыша немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Представители Госкомитета призвали родителей проявлять особую бдительность с детьми, подчеркнув, что случаи термических ожогов у них чаще всего происходят в домашних условиях.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Стерлитамака» сообщало о том, что стерлитамакские врачи спасли жизнь 5-летнему мальчику, выпавшему из окна.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия несчастный случай ожоги
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