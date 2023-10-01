В Башкирии два брата нырнули после бани в озеро, выжил лишь один

11:24, 01 окт 2023

Вчера, 30 сентября, на территории базы отдыха «Шариповка», расположенной на территории Благовещенского района Башкирии, умер мужчина.

По информации, предоставленной МЧС РБ, два брата, одному из которых было 35 лет, а другому - 33, решили окунуться в озеро после посещения бани. Нырнув с берега в воду, они так и не всплыли. Свидетели происшествия вытащили братьев, находившихся без сознания на берег.

Прибывшая на место происшествия бригада медков скорой помощи попыталась их реанимировать. В чувство привели лишь одного из них. Его срочно госпитализировали в местную больницу. Старший из братьев не выжил.

По утверждению очевидцев, мужчины, перед тем как нырнуть в воду, изрядно напились.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и специалисты МЧС Башкирии.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Благовещенск РБ в контакте» сообщало о том, что на территории Благовещенского района Башкирии в результате ДТП погиб пешеход.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ