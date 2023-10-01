Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

«Избили сотрудников скорой»: в Уфе произошла массовая драка - видео

«Избили сотрудников скорой»: в Уфе произошла массовая драка - видео

11:42, 01 окт 2023

Массовое столкновение между мигрантами и медицинским персоналом скорой помощи разразилось в ночь с 30 сентября на 1 октября в самом центре Уфы.

По свидетельствам местных жителей, инцидент произошел примерно в час ночи рядом с домом № 81/1, расположенным на улице Аксакова.
«Потасовка произошла с сотрудниками, вскоре зашли во двор и начали драться, их начали разнимать. В итоге они начали бить сотрудников скорой», — написал автор видеозаписи.

Прибывшие сотрудники полиции задержали четверых предполагаемых зачинщиков конфликта – иностранных граждан, один из которых находится на территории страны с нарушением законодательства.

В отношении него составлен материал по 18.8 КоАП РФ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что несколько дней назад два иностранных гражданина подожгли в столице Башкирии один из ночных клубов и облили бензином охранника, который не разрешил им войти в заведение. Подозреваемых задержали в аэропорту. Они пытались вылететь в Москву после содеянного.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok