«Избили сотрудников скорой»: в Уфе произошла массовая драка - видео

11:42, 01 окт 2023

Массовое столкновение между мигрантами и медицинским персоналом скорой помощи разразилось в ночь с 30 сентября на 1 октября в самом центре Уфы.

«Потасовка произошла с сотрудниками, вскоре зашли во двор и начали драться, их начали разнимать. В итоге они начали бить сотрудников скорой», — написал автор видеозаписи.

По свидетельствам местных жителей, инцидент произошел примерно в час ночи рядом с домом № 81/1, расположенным на улице Аксакова.

Прибывшие сотрудники полиции задержали четверых предполагаемых зачинщиков конфликта – иностранных граждан, один из которых находится на территории страны с нарушением законодательства.

В отношении него составлен материал по 18.8 КоАП РФ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что несколько дней назад два иностранных гражданина подожгли в столице Башкирии один из ночных клубов и облили бензином охранника, который не разрешил им войти в заведение. Подозреваемых задержали в аэропорту. Они пытались вылететь в Москву после содеянного.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео