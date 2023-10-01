Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии закрыли пищеблок после массового отравления студентов

В Башкирии закрыли пищеблок после массового отравления студентов

16:05, 01 окт 2023

В торгово-экономическом колледже Уфы временно закрыли пищеблок после массового отравления студентов. Это решение было принято сегодня, 1 октября, представителями Роспотребнадзора в Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось о случаях отравления студентов этого учебного заведения, что вынудило надзорные органы принять меры для предотвращения дальнейших инцидентов.

Как отмечается в официальном заявлении ведомства, пищеблок колледжа будет закрыт до вынесения решения судом.

Эпидемиологическое расследование продолжается, и лица, ответственные за это происшествие, будут привлечены к ответственности, подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.

В Башкирии воспитанники детского сада заразились кишечной инфекцией

Читайте также:

В Башкирии воспитанники детского сада заразились кишечной инфекцией

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Роспотребнадзор РБ
Теги: Уфа отравление
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok