В Башкирии закрыли пищеблок после массового отравления студентов

16:05, 01 окт 2023

В торгово-экономическом колледже Уфы временно закрыли пищеблок после массового отравления студентов. Это решение было принято сегодня, 1 октября, представителями Роспотребнадзора в Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось о случаях отравления студентов этого учебного заведения, что вынудило надзорные органы принять меры для предотвращения дальнейших инцидентов.

Как отмечается в официальном заявлении ведомства, пищеблок колледжа будет закрыт до вынесения решения судом.

Эпидемиологическое расследование продолжается, и лица, ответственные за это происшествие, будут привлечены к ответственности, подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Роспотребнадзор РБ