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В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя детьми

В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя детьми

20:01, 01 окт 2023

На территории Караидельского района Башкирии произошел пожар в жилом доме, принадлежащем многодетной семье. Детали инцидента сообщили в региональном МЧС.

Пожар начался на веранде дома, расположенного на Набережной улице в населенном пункте Тегерменево, и быстро распространился по деревянному строению. Родители и их четверо детей (3 мальчика и одна девочка) не пострадали. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, однако жилье серьезно пострадало - площадь ущерба составила 56 квадратных метров.

Сейчас многодетная семья поселилась у бабушки. Местная администрация рассматривает вопрос о предоставлении погорельцам адресной помощи. Дознавателю МЧС предстоит выяснить причины пожара.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Караидель» сообщало о том, что внутри отдела полиции обнаружили тело полицейского.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия пожар
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