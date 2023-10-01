В Башкирии сгорел дом семьи с четырьмя детьми
20:01, 01 окт 2023
На территории Караидельского района Башкирии произошел пожар в жилом доме, принадлежащем многодетной семье. Детали инцидента сообщили в региональном МЧС.
Пожар начался на веранде дома, расположенного на Набережной улице в населенном пункте Тегерменево, и быстро распространился по деревянному строению. Родители и их четверо детей (3 мальчика и одна девочка) не пострадали. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, однако жилье серьезно пострадало - площадь ущерба составила 56 квадратных метров.
Сейчас многодетная семья поселилась у бабушки. Местная администрация рассматривает вопрос о предоставлении погорельцам адресной помощи. Дознавателю МЧС предстоит выяснить причины пожара.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Караидель» сообщало о том, что внутри отдела полиции обнаружили тело полицейского.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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