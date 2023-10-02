В Уфе девушка угрожая пистолетом ограбила ребенка

10:35, 02 окт 2023

В Башкирии 23-летняя уфимка, угрожая пистолетом, ограбила подростка, когда тот возвращался домой после посещения своего отца в больнице. Информацию об этом передал ТГ-канал Мэш Батащ.

14-летнего подростка остановила на улице компания молодых людей. Одна из девушек достала пистолет и направила его к голове ребенка, потребовав, чтобы мальчик отдал ей свой мобильный телефон и сообщить пароль к гаджету.

Парню удалось сбежать и немедленно сообщить об этом своим родителям. По информации источника, полицейские уже задержали подозреваемую в совершении ограбления.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе две недели не могут найти пропавшего 31-летнего Вадима Куликова.

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Автор: Семен Подгорный