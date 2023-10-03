В Башкирии пожар, из-за которого погибли мать с ребенком, мог произойти из-за короткого замыкания

09:57, 03 окт 2023

Стала известна предварительная причина пожара, из-за которого погибли мать со своим годовалым ребенком. Её озвучил Следком по республике Башкортостан. В ведомстве полагают, что возгорание было вызвано коротким замыканием электрических проводов.

Ранее издание Newsbash сообщало о трагедии, которая случилась в понедельник, 2 октября. Огнем охватило деревянный 3-квартирный дом в населенном пункте Зилаир . Потушив огонь, спасатели обнаружили в завалах тела женщины в возрасте 37 лет и ребёнка (11 месяцев).

Расследованием инцидента занялись следователи Следственного комитета России, сотрудники МЧС и министерства внутренних дел.

В официальном сообщении Следкома РБ говорится: «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, проводятся комплексные судебные экспертизы, а также ведется допрос очевидцев и свидетелей, с целью установления всех обстоятельств данного происшествия».

Читайте также: В Башкирии в страшном пожаре погибли мама с дочкой

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ