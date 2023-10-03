Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пожар, из-за которого погибли мать с ребенком, мог произойти из-за короткого замыкания

В Башкирии пожар, из-за которого погибли мать с ребенком, мог произойти из-за короткого замыкания

09:57, 03 окт 2023

Стала известна предварительная причина пожара, из-за которого погибли мать со своим годовалым ребенком. Её озвучил Следком по республике Башкортостан. В ведомстве полагают, что возгорание было вызвано коротким замыканием электрических проводов.

Ранее издание Newsbash сообщало о трагедии, которая случилась в понедельник, 2 октября. Огнем охватило деревянный 3-квартирный дом в населенном пункте Зилаир. Потушив огонь, спасатели обнаружили в завалах тела женщины в возрасте 37 лет и ребёнка (11 месяцев).

Расследованием инцидента занялись следователи Следственного комитета России, сотрудники МЧС и министерства внутренних дел.

В официальном сообщении Следкома РБ говорится: «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, проводятся комплексные судебные экспертизы, а также ведется допрос очевидцев и свидетелей, с целью установления всех обстоятельств данного происшествия».

В Башкирии в страшном пожаре погибли мама с дочкой

Читайте также:

В Башкирии в страшном пожаре погибли мама с дочкой
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: пожар происшествия Зилаирский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok