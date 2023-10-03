В Уфе 17-летняя студентка на электросамокате попала под колеса автомобиля

10:59, 03 окт 2023

ДТП с участием 17-летней девушки, двигавшейся на электросамокате, произошло в Уфе 2 октября. Об этом сообщает информационный отдел городского ГИБДД.

Согласно данным ведомства, инцидент случился недалеко от дома №22 на улице Шафиева, когда 63-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива" совершал поворот во внутренний дворовой проезд. В результате маневра произошло столкновение с электросамокатом, на котором молодая девушка двигалась по тротуару.

В результате дорожно-транспортного происшествия студентка получила ушибы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ