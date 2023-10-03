В Башкирии загорелась элитная иномарка

11:06, 03 окт 2023

Накануне ночью в городе Нефтекамске произошел пожар, в результате которого огнем была уничтожена элитный легковой автомобиль Порш Кайен GTS. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС РБ примерно в 4:00.

Специалисты пожарной службы оперативно прибыли на место происшествия и сумели потушить пламя, охватившее автомобиль, всего за пять минут.

Причины возгорания и обстоятельства случившегося предстоит выяснить следственно-оперативной группой при участии дознавателя МЧС РФ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ