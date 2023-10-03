Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии загорелась элитная иномарка

В Башкирии загорелась элитная иномарка

11:06, 03 окт 2023

Накануне ночью в городе Нефтекамске произошел пожар, в результате которого огнем была уничтожена элитный легковой автомобиль Порш Кайен GTS. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС РБ примерно в 4:00.

Специалисты пожарной службы оперативно прибыли на место происшествия и сумели потушить пламя, охватившее автомобиль, всего за пять минут.

Причины возгорания и обстоятельства случившегося предстоит выяснить следственно-оперативной группой при участии дознавателя МЧС РФ.

В Башкирии пожар, из-за которого погибли мать с ребенком, мог произойти из-за короткого замыкания

Читайте также:

В Башкирии пожар, из-за которого погибли мать с ребенком, мог произойти из-за короткого замыкания
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok