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В Башкирии пропал Николай Кузнецов

В Башкирии пропал Николай Кузнецов

14:05, 03 окт 2023

В Башкирии приступили к поискам пропавшего жителя Дуванского района республики. Николай Кузнецов из населенного пункта Вознесенка перестал выходить на связь 1 октября. Подробности сообщили волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт. Башкортостан».

По описанию, мужчина имеет рост 165 сантиметров, телосложение среднее, короткостриженые седые волосы. В день исчезновения Кузнецов был одет в куртку коричневого цвета и штаны черного цвета.

Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с правоохранительными органами по следующим номерам телефонов: 88007005452 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Дуванский район происшествия поиск
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