В Башкирии слесарь получил тяжелую травму упав с высоты 6 метров

14:16, 03 окт 2023

В городе Салавате произошел несчастный случай, в результате которого травмы получил пожилой мужчина. Подробности рассказали представители информационной службы региональной Гострудинспекции.

ЧП произошло в прошедшую пятницу. 29 сентября, на участке одного из предприятий, слесарь упал с высоты 6 метров, получив серьезную сочетанную травму.

Ведомством инициирована проверка инцидента, в ходе которой выяснят обстоятельства несчастного случая.

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Автор: Семен Подгорный