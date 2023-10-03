«Погиб прямо в кресле»: в Уфе в садовом доме заживо сгорел пожилой мужчина

14:30, 03 окт 2023

Накануне вечером, 2 октября, в СНТ «Торговых работников №2» в Уфе произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб пенсионер. Подробности сообщили в информационном центре регионального МЧС.

Сразу после получения информации об инциденте, на место выехали огнеборцы. По прибытии ими было зафиксировано открытое горение садового домика. В течение 30 минут очаг возгорания был потушен. К несчастью, во время разбора завалов, было обнаружено тело пожилого мужчины, сидевшего в кресле.

Как отметили сотрудники МЧС, в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог бы предупредить жильцов о возникшей опасности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ