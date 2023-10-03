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В Башкирии нетрезвый водитель «Лада Ларгус» устроил смертельную аварию

В Башкирии нетрезвый водитель «Лада Ларгус» устроил смертельную аварию

17:13, 03 окт 2023

В Абзелиловском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти.

По данным, предоставленным информационной службой региональной ГИБДД, на участке автомобильной дороги в направлении Аскарово - Альмухаметово – Сибай, водитель автомобиля «Лада Ларгус» в возрасте 57 лет, допустил съезд в кювет. Авария привела к гибели человека. Травмы получили 5 пассажиров.

Сообщается, что во время ДТП водитель находился в нетрезвом состоянии. В ходе медицинского освидетельствования, в выдыхаемом им воздухе, было обнаружено 1.045 миллиграмма алкоголя.

На данный момент на месте происшествия находятся службы экстренного реагирования. Правоохранительным органам предстоит разобраться во всех деталях инцидента.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии ДТП смертельная авария Абзелиловский район
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