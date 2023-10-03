В Уфе коляска с ребенком выкатилась на дорогу и перевернулась - видео

18:56, 03 окт 2023

Во вторник, 3 октября, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел инцидент, в результате которого едва не пострадал маленький ребенок.

Согласно записи с видеокамер компании "Уфанет", мамаша с коляской находилась на улице Юрия Гагарина. Женщина отвлеклась и уткнулась с мобильный телефон. Тем временем коляска с малышом, которую уфимка отпустила, начала медленно двигаться в сторону проезжей части.

Скатившись до бордюра, коляска перевернулась на дорогу. Опомнившись, женщина бросилась к своему ребенку. По предварительным данным, малыш остался цел и не пострадал.

Свидетель происшествия отметил, что на данном участке очень оживленное движение, и трагедии удалось избежать благодаря счастливой случайности: в момент, когда коляска перевернулась на дороге, горел запрещающий сигнал светофора.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео