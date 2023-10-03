В Башкирии похоронили 26-летнего мобилизованного на СВО Кирилла Шарикаева

19:31, 03 окт 2023

В Башкирии состоялась церемония прощания с уроженцем Благовещенского района республики Кириллом Шарикаевым, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Печальное извести о смерти 26-летнего бойца сообщили в информационном центре местной администрации.

Сообщается, что Кирилла мобилизовали на СВО в октябре 2022 года. В Пензе молодой мужчина прошел военную подготовку и был отправлен в зону боевых действий. Смертельное ранение боец получил в конце сентября 2023 года.

Похороны военнослужащего прошли в населенном пункте Бедеева-Поляна.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети