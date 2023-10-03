В Башкирии водитель комбайна врезался в дерево и вылетел в лобовое окно
21:30, 03 окт 2023
В Башкирии во вторник, 3 октября, на территории Зианчуринского района произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, в результате наезда на дерево загорелся комбайн марки Vector. В момент столкновения механизатор зерноуборочной техники вылетел через лобовое окно и погиб.
Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар. В причинах произошедшего разбираются дорожные полицейские.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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