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В Башкирии в автобус врезалась иномарка, пострадали два пассажира

В Башкирии в автобус врезалась иномарка, пострадали два пассажира

21:41, 03 окт 2023

В башкирском городе Мелеузе пассажирский автобус с семью пассажирами попал в аварию. ДТП произошло в пять часов вечера. Подробности рассказали в информационной службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, автомобиль марки «Рено Логан», которым управлял 24-летний молодой мужчина, двигался по улице Совхозной, где столкнулся с пассажирским автобусом марки «Нефаз», следовавшим по маршруту № 2. В результате инцидента травмы получили 2 пассажира маршрутного транспортного средства.

Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в деталях произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеуз происшествия Уфа аварии ДТП
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