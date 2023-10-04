В Уфе загорелся гараж с двумя машинами в Зеленой роще

09:25, 04 окт 2023

В Башкирии в среду утром, 4 октября, в юго-восточной части Уфы произошел пожар. В информационной службе регионального МЧС сообщили, что загорелся гараж в Зеленой роще.

Пламя охватило гараж, расположенный на улице Иглинский переулок, в котором находились две автомашины. Огонь перекинулся на соседствующий со строением дом. Для тушения пожара было мобилизовано 16 человек и 6 единиц специальной техники.

Сейчас возгорание локализовано, а открытое горение полностью устранено. В результате происшествия пострадавших нет.

Для выяснения причин возгорания и обстоятельств произошедшего МЧС проводит проверку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ