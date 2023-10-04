В Башкирии из-за лежавшего на дороге лося произошла массовая смертельная авария

19:42, 04 окт 2023

В Башкирии во вторник, 3 октября, в Иглинском районе республики произошло ДТП, в результате которого смертельные травмы получил 57-летний мужчина.

Инцидент произошел в вечернее время на участке автодороги М-5. Управлявший грузовиком «Мицубиши» 48-летний житель Челябинска допустил наезд на лося, лежавшего на проезжей части. Вслед за этим произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении самосвалом Шакман. Последнее транспортное средство отбросило на грузовой автомобиль Sitrak.

В результате происшествия, в возрасте 57 лет, погиб пассажир, ехавший в первом грузовике. Водителя этого же большегруза доставили в больницу с многочисленными травмами.

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Автор: Семен Подгорный