Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии из-за лежавшего на дороге лося произошла массовая смертельная авария

В Башкирии из-за лежавшего на дороге лося произошла массовая смертельная авария

19:42, 04 окт 2023

В Башкирии во вторник, 3 октября, в Иглинском районе республики произошло ДТП, в результате которого смертельные травмы получил 57-летний мужчина.

Инцидент произошел в вечернее время на участке автодороги М-5. Управлявший грузовиком «Мицубиши» 48-летний житель Челябинска допустил наезд на лося, лежавшего на проезжей части. Вслед за этим произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении самосвалом Шакман. Последнее транспортное средство отбросило на грузовой автомобиль Sitrak.

В результате происшествия, в возрасте 57 лет, погиб пассажир, ехавший в первом грузовике. Водителя этого же большегруза доставили в больницу с многочисленными травмами.

В Башкирии лоб в лоб столкнулись автомобиль ДПС и «Лада Калина»

Читайте также:

В Башкирии лоб в лоб столкнулись автомобиль ДПС и «Лада Калина»

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok