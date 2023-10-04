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В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов из-за столкновения с Камазом

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов из-за столкновения с Камазом

23:27, 04 окт 2023

Что произошло: Авария на железнодорожном переезде в Благовещенском районе Башкирии

Когда: в среду, 4 октября, примерно в 20:00.

Где: на первом километре автомобильной дороги в направлении Благовещенск - Ильино-Поляна.

Детали ДТП: 37-летний водитель Камаза проигнорировав красный сигнал семафора выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с тепловозом.

Последствия: водитель с травмами доставлен в больницу. 6 вагонов из 16 сошли с рельсов.

Видео:

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии ДТП
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