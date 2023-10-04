В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов из-за столкновения с Камазом

23:27, 04 окт 2023

Что произошло: Авария на железнодорожном переезде в Благовещенском районе Башкирии

Когда: в среду, 4 октября, примерно в 20:00.

Где: на первом километре автомобильной дороги в направлении Благовещенск - Ильино-Поляна.

37-летний водитель Камаза проигнорировав красный сигнал семафора выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с тепловозом.

Последствия: водитель с травмами доставлен в больницу. 6 вагонов из 16 сошли с рельсов.

Видео:

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ