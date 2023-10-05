В Уфе ищут 16-летнего Данилу Прокаева

19:39, 05 окт 2023

В Уфе пропал 16-летний подросток по имени Данил Прокаев. Как сообщила поисковая организация «Башрегионспас», юноша исчез 4 октября и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Данил имеет следующие приметы: рост примерно 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем была темная футболка с надписью Nike и спортивные штаны черного цвета.

Родные и близкие просят всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего школьника, срочно позвонить по номерам 89174185213 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети