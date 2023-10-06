В Башкирии продолжают поиски пропавшего в мае 17-летнего подростка

09:14, 06 окт 2023

В Республике Башкортостан продолжаются поиски семнадцатилетнего Тимура Сулейманова, который бесследно исчез в конце мая. Юноша, проживавший вместе с бабушкой в селе Юлдашево Белокатайского района, заявил родным, что едет сдавать выпускной экзамен в соседний населенный пункт. Однако обратно домой так и не вернулся.

Как сообщается, 28 мая Тимур сказал бабушке, что ему необходимо отправиться в Новобелокатай для сдачи одного из выпускных испытаний. Вечером пенсионерка с нетерпением ожидала приезда внука, чтобы поздравить его с успешной сдачей экзамена. Однако ни в тот вечер, ни на следующий день юноша так и не появился дома.

Родные прождали его возвращение три дня, полагая, что он мог задержаться у друзей. Не дозвонившись до сына, мать Тимура обратилась с заявлением о его исчезновении в правоохранительные органы. Как оказалось, старшеклассник и на экзамене отсутствовал.

На поиски пропавшего подростка вышли волонтеры и неравнодушные жители села. Они тщательно обследовали окрестности Юлдашево и Новобелокатая, однако никаких следов юноши обнаружить не удалось. Позже поступило сообщение о якобы видевших Тимура в соседнем районе, но и эти поиски результатов не дали.

5 июня в Следственном комитете Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения подростка. По версии следствия, в отношении несовершеннолетнего могли быть совершены противоправные действия, направленные на лишение его жизни.

На днях стало известно, что бабушка пропавшего не выдержала волнений за внука и скончалась. Несмотря на это, волонтеры не теряют надежды отыскать Тимура и регулярно выходят на поиски в окрестностях села.

Приметы пропавшего: рост около 150-155 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы. В день исчезновения был одет в серые шорты, светлую футболку, имел при себе черный рюкзак и черную вязаную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении юноши, просят срочно связаться с правоохранительными органами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети