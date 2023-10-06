Страшная гибель в шахте Башкирии: рабочий упал в ствол глубиной 1,2 км

11:28, 06 окт 2023

В Башкирии на шахте «Скипо-Клетевая» Ново-Учалинского месторождения произошел трагический несчастный случай, закончившийся гибелью рабочего.

Согласно информации, предоставленной Гострудинспекцией РБ, трагедия произошла во время проведения работ, связанных с демонтажом оборудования в стволе шахты на глубине 440 метров. Здесь находились трое рабочих, один из которых - 42-летний электрогазосварщик - осуществлял демонтаж переходной площадки.

Внезапно произошел обрыв крепления кабеля, в результате чего рухнула технологическая конструкция. Несчастный рабочий упал в устье 1,2-километрового ствола и погиб на месте от полученных тяжелейших травм, несовместимых с жизнью.

Двое других рабочих - 39-летний и 34-летний проходчики - получили травмы легкой степени и были доставлены в центральную городскую больницу города Учалы

Гострудинспекция РБ совместно с Ростехнадзором незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств и причин трагического происшествия. Им предстоит точно установить, что послужило причиной обрыва крепления кабеля, приведшего к обрушению конструкции и гибели человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ