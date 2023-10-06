Скандал в колледже Башкирии: студентки обвинили преподавателя в домогательствах
12:17, 06 окт 2023
В башкирском городе Белебейе разразился скандал, связанный с обвинениями в домогательствах на сексуальной почве в отношении преподавателя одного из местных колледжей.
По данным ТГ-канала Мэш Батащ, несколько студенток учебного заведения пожаловались на домогательства со стороны преподавателя основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры.
В частности, одна из девушек рассказала, что преподаватель затолкал ее в кабинет и пытался склонить к интимной близости. Позднее с похожими обвинениями выступили и другие студентки, одна из них даже записала разговор с мужчиной на диктофон.
Сам преподаватель категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Он сообщил, что строго проводит уроки физкультуры, из-за чего студентки якобы решили таким образом отомстить ему, поддавшись веяниям западной моды на клевету.
Несмотря на это, преподаватель все же написал заявление об увольнении.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
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