В Караидельском районе Башкирии погиб водитель Lada Vesta

22:06, 06 окт 2023

В четверг, 5 октября 2023 года, произошла трагическая авария на одной из дорог Республики Башкортостан, в результате которой в возрасте 42 лет погиб водитель автомобиля Лада Веста.

Согласно сообщению, опубликованному информационной службой региональной ГИБДД, ДТП случилось днем на 60-ом километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе . Водитель автомобиля марки Лада Веста, которым управлял 42-летний местный житель, по неизвестной пока причине не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.

Мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин данного ДТП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ