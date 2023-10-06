В Караидельском районе Башкирии погиб водитель Lada Vesta
22:06, 06 окт 2023
В четверг, 5 октября 2023 года, произошла трагическая авария на одной из дорог Республики Башкортостан, в результате которой в возрасте 42 лет погиб водитель автомобиля Лада Веста.
Согласно сообщению, опубликованному информационной службой региональной ГИБДД, ДТП случилось днем на 60-ом километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе. Водитель автомобиля марки Лада Веста, которым управлял 42-летний местный житель, по неизвестной пока причине не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.
Мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин данного ДТП.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
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