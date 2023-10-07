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18-летний житель Уфы сбил пару на пешеходном переходе

18-летний житель Уфы сбил пару на пешеходном переходе

13:11, 07 окт 2023

Вчера вечером, 6 октября, в Октябрьском районе города Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 2 человека.

Инцидент произошел примерно в 20:00 напротив дома 113 по улице Комсомольская. 18-летний парень, управлявший автомобилем ВАЗ-2115 двигался в направлении улицы 50 лет СССР. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу, юный водитель не справился с управлением и совершил наезд на пару пешеходов, которые в это время переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали мужчина в возрасте 50 лет и женщина (57 лет). Им понадобилась медицинская помощь. По данному факту начато административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени вины участников дорожного происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия ДТП ДТП Уфа
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