В Татарстане задержан подозреваемый, надругавшийся над студенткой из Башкирии

13:24, 07 окт 2023

4 октября в Благовещенске произошел инцидент с участием студентки одного из местных колледжей. Девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что подверглась насилию со стороны знакомого ей мужчины.

По словам пострадавшей, все началось с того, что 31-летний житель Благовещенска, с которым она была знакома, предложил ей прокатиться на его автомобиле. Девушка согласилась, и они вместе поехали за город в сторону реки Белая. Когда машина остановилась посреди поля, мужчина стал уговаривать студентку выпить с ним алкоголь. Она нехотя согласилась выпить немного.

После этого, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, мужчина совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Шокированная и напуганная студентка сразу же после инцидента обратилась в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность подозреваемого. Выяснилось, что после содеянного он попытался скрыться, уехав на поезде в Казань. Однако его все же задержали на железнодорожном вокзале Татарстана.

В настоящее время по факту преступления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный