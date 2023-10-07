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В Башкирии пенсионер без прав погиб в страшной аварии - видео

В Башкирии пенсионер без прав погиб в страшной аварии - видео

23:40, 07 окт 2023

Накануне в Бижбулякском районе Башкирии произошла трагическая автокатастрофа, унесшая жизнь пожилого водителя.

Согласно сообщению информационного центра региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось на Центральной улице в населенном пункте Кунакулово. За рулем автомашины марки "Лада Гранта" находился 72-летний пенсионер из Альшеевского района, ранее лишенный водительских прав. Пожилой мужчина потерял управление, съехал с дороги и врезался в столб.

Водитель получил тяжелые равмы. Его доставили в больницу, однако вечером он скончался от полученных повреждений.

По факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Бижбулякский район происшествия аварии ДТП
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