В доме на Пархоменко в Уфе загорелись сразу два электрощитка
11:20, 08 окт 2023
В Уфе в субботу, 7 октября, в нескольких квартирах многоквартирного дома по улице Пархоменко произошли возгорания электрощитков.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, инциденты произошли в квартирах на 3 и 4 этажах жилого дома. По предварительным данным, возгорания начались из-за оплавления электрических кабелей в щитках.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь за двадцать минут. Всего из зоны пожара были эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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