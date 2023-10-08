В доме на Пархоменко в Уфе загорелись сразу два электрощитка

11:20, 08 окт 2023

В Уфе в субботу, 7 октября, в нескольких квартирах многоквартирного дома по улице Пархоменко произошли возгорания электрощитков.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, инциденты произошли в квартирах на 3 и 4 этажах жилого дома. По предварительным данным, возгорания начались из-за оплавления электрических кабелей в щитках.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь за двадцать минут. Всего из зоны пожара были эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ