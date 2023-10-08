В Башкирии разыскивают угонщика серебристой «Лады Гранта» - видео

18:30, 08 окт 2023

В населенном пункте Федоровка Федоровского района Башкирии в пятницу, 6 октября, произошло дерзкое преступление - неизвестный похититель угнал автомобиль. Информацию об этом в своем ТГ-канале распространил руководитель региональной ГИБДД В. Севастьянов.

Происшествие случилось примерно в 18:19 по местному времени. Злоумышленник сел в автомашину "Лада Гранта" серебристого цвета, припаркованную на улице Ленина, 31 и скрылся. В отчаянии владелец автомобиля обратился за помощью к представителям дорожной инспекции.

В тот же вечер похищенный автомобиль был обнаружен в 5 километрах от трассы в направлении Стерлибашево – Халикеево с брошенными ключами в замке зажигания. В настоящее время ведется розыск преступника.

Очевидцев происшествия или граждан располагающих какой-либо информацией о местонахождении угонщика, просят незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции или связаться с дежурной частью отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по номеру: 8(347)233-27-31.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД Башкирии