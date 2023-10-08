Встречное ДТП в Бирском районе Башкирии: погиб человек, пятеро пострадавших

21:11, 08 окт 2023

В Башкирии страшная авария унесла человеческую жизнь. Согласно поступившей информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в Бирском районе в воскресенье, 8 октября.

В Госавтоинспекции сообщили, что на 100-м километре трассы в направлении Уфа -Янаул, столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2110» и «Лада Калина», двигавшиеся навстречу друг другу.

В результате ДТП на месте инцидента скончался пассажир «десятки». Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ