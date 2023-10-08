Встречное ДТП в Бирском районе Башкирии: погиб человек, пятеро пострадавших
21:11, 08 окт 2023
В Башкирии страшная авария унесла человеческую жизнь. Согласно поступившей информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в Бирском районе в воскресенье, 8 октября.
В Госавтоинспекции сообщили, что на 100-м километре трассы в направлении Уфа-Янаул, столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2110» и «Лада Калина», двигавшиеся навстречу друг другу.
В результате ДТП на месте инцидента скончался пассажир «десятки». Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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