Трагедия на трассе Уфа-Янаул в Бирском районе Башкирии: погиб 15-летний пассажир

09:14, 09 окт 2023

В Башкирии на участке автодороги в направлении Уфа-Янаул, в результате столкновения легковых автомобилей погиб ребенок. К месту ДТП выехал прокурор.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 8 октября, примерно в 8 часов вечера. На 100-м километре магистрали Уфа-Янаул лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2110» и «Лада Калина».

По данным республиканской Прокуратуры, в результате дорожной аварии от полученных травм скончался пятнадцатилетний подросток. Еще 5 человек: обоих водителей и 3 пассажиров, доставили в близлежащую больницу.

Сейчас на месте происшествия находится представитель Бирской межрайонной прокуратуры А. Абдюшев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: Башдтп