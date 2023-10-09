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В Башкирии мойщик автосервиса угнал автомобиль клиентки

В Башкирии мойщик автосервиса угнал автомобиль клиентки

12:31, 09 окт 2023

В Туймазинском районе был задержан злоумышленник, угнавший автомобиль. Согласно информации, представленной пресс-службой региональной ГИБДД, жертвой инцидента стала 29-летняя девушка, обратившаяся к правоохранителям по поводу похищения автомобиля «Мазда 6», находившегося на мойке в населенном пункте Субханкулово.

Вскоре после обращения, сотрудники ГИБДД разыскали угнанный автомобиль на ул. Комарова в Туймазах. Подозреваемого задержали в одном из подъездов МКД. Выяснилось, что 30-летний мойщик сервиса, где пострадавшая оставила свой автомобиль на химчистку, решил воспользоваться оставленным транспортным средством и покататься на нем с друзьями.

Похищенный автомобиль вернули владелице, угонщик задержан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазинский район происшествия угон
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