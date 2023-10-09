В Башкирии мойщик автосервиса угнал автомобиль клиентки

12:31, 09 окт 2023

В Туймазинском районе был задержан злоумышленник, угнавший автомобиль. Согласно информации, представленной пресс-службой региональной ГИБДД, жертвой инцидента стала 29-летняя девушка, обратившаяся к правоохранителям по поводу похищения автомобиля «Мазда 6», находившегося на мойке в населенном пункте Субханкулово.

Вскоре после обращения, сотрудники ГИБДД разыскали угнанный автомобиль на ул. Комарова в Туймазах . Подозреваемого задержали в одном из подъездов МКД. Выяснилось, что 30-летний мойщик сервиса, где пострадавшая оставила свой автомобиль на химчистку, решил воспользоваться оставленным транспортным средством и покататься на нем с друзьями.

Похищенный автомобиль вернули владелице, угонщик задержан.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео