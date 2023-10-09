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В Башкирии ищут водителя ВАЗ-2107, скрывшегося после смертельного ДТП

В Башкирии ищут водителя ВАЗ-2107, скрывшегося после смертельного ДТП

14:04, 09 окт 2023

Вечером 8 октября в Дюртюлинском районе Башкирии случилась трагедия на участке автодороги в направлении Дюртюли – Чекмагуш - Буздяк. В дождливую погоду под колесами автомобиля погибла 25-летняя девушка. Водитель с места происшествия скрылся. Информацию об этом распространили в информационном центре региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что спустя некоторое время полицейские в населенном Старосултанбеково обнаружили «ВАЗ-2107», имевший механические повреждения. Легковушкой мог управлять 28-летний житель Дюртюлинского района. Объявлен розыск подозреваемого.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия ДТП смертельное дтп
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