Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе ведутся поиски пропавшего Эдуарда Хамзина

В Уфе ведутся поиски пропавшего Эдуарда Хамзина

09:17, 10 окт 2023

В Уфе начались поиски пропавшего 27 сентября Эдуарда Хамзина. Об этом сообщила поисковая организация «Лиза Алерт. Башкортостан».

По информации поисковиков Эдуарду 29 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза. В день исчезновения из одежды на нем были темно-синяя ветровка с бежевыми рукавами, темные джинсы и кроссовки черного цвета.

Любая информация о местонахождении пропавшего будет очень важна для его поиска. Если вы видели Эдуарда Хамзина или знаете, где он может находиться, срочно позвоните по телефонам горячей линии: 88007005452 или 112.

Пропавшую в июле жительницу Башкирии нашли мертвой в зарослях возле болота

Читайте также:

Пропавшую в июле жительницу Башкирии нашли мертвой в зарослях возле болота

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok