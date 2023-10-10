В Уфе ведутся поиски пропавшего Эдуарда Хамзина

09:17, 10 окт 2023

В Уфе начались поиски пропавшего 27 сентября Эдуарда Хамзина. Об этом сообщила поисковая организация «Лиза Алерт. Башкортостан».

По информации поисковиков Эдуарду 29 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза. В день исчезновения из одежды на нем были темно-синяя ветровка с бежевыми рукавами, темные джинсы и кроссовки черного цвета.

Любая информация о местонахождении пропавшего будет очень важна для его поиска. Если вы видели Эдуарда Хамзина или знаете, где он может находиться, срочно позвоните по телефонам горячей линии: 88007005452 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети