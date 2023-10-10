В Башкирии пьяный отец едва не убил 15-летнего сына

09:29, 10 окт 2023

В башкирском городе Белорецке разыгралась драма, чуть не закончившаяся трагедией.

В полицию обратилась напуганная женщина. Она рассказала, что ее 39-летний муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, погнался с ножом за их 15-летним сыном.

Выяснилось, что мужчина начал пить с самого утра в этот день. Примерно в полдень между родителем и сыном произошла ссора, после чего отец схватил кухонный нож и бросился на сына, чтобы нанести ему удар. Подростку удалось увернуться и убежать в другую комнату, а затем выпрыгнуть из окна во двор, чтобы спастись от разъяренного отца.

Но мужчина не угомонился и побежал следом за ребенком во двор, размахивая ножом. Мальчику удалось проскочить через калитку на улицу, а отец в приступе ярости ударил ножом по воротам, проткнув их насквозь.

Женщине с большим трудом удалось успокоить мужа до приезда полиции. Как оказалось, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас следствие по делу завершено и материалы направлены в суд для вынесения приговора.

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Автор: Семен Подгорный